Zwei Themen bestimmen die Debatten um die Finanzen der Stadt Oettingen

Die Investition in die Krone prägen den Haushalt der Stadt Oettingen in diesem Jahr besonders stark.

Plus Im Oettinger Rathaus soll eine neue Stelle geschaffen werden. Aber der Finanzausschuss beschäftigt sich auch noch mit einer weiteren richtungsweisenden Frage.

Rund 18 Millionen Euro für eine neue Kläranlage, deutlich mehr als 20 Millionen Euro für das neue Hotel Krone in Oettingen: Die 5300-Einwohner-Stadt im nördlichen Teil des Rieses stemmt in den kommenden Jahren nie da gewesene Projekte. Nicht alle geplanten Investitionen können deshalb umgesetzt werden. Straßensanierungen und der Bau eines Radwegs werden gestrichen. Wo überall der Rotstift angesetzt werden muss, darüber hat der Finanzausschuss am Donnerstagabend diskutiert. Es war die dritte Vorberatung, bevor der Haushalt verabschiedet wird. Erstmals fand sie öffentlich statt. Das Gremium befasste sich neben der Streichliste auch mit einer neuen Stelle für den Klimaschutz im Rathaus.

Neben den genannten Projekten investiert Oettingen in den kommenden Jahren viel in die Infrastruktur. Bürgermeister Thomas Heydecker zählte ein paar Vorhaben auf: Eingeplant im diesjährigen Haushalt sind ein neues Fahrzeug für die Oettinger Feuerwehr (450.000 Euro), der Umbau des Feuerwehrhauses in Erlbach (311.000 Euro), der Projektfonds für die Innenstadtbelebung (286.000 Euro, von denen rund 80 Prozent gefördert werden), die Erneuerung eines Straßenzugs am Weißen Kreuz (200.000 Euro), Gewerbeflächen-Erwerb (300.000 Euro) und bereits rund 600.000 Euro für die Kläranlage. Ohne die Kosten für die Krone liege im Vermögenshaushalt das Defizit bei 1,67 Millionen Euro, weshalb Heydecker sagte: "Jetzt sollten wir uns darüber Gedanken machen, wo wir noch den Rotstift ansetzen."

