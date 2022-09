Zweiter Klimaschutztag bei Taglieber eröffnet

Die Auftaktveranstaltung des zweiten deutschen Klimaschutztages findet in Oettingen statt. Nach Vorträgen sehen Besucherinnen und Besucher eine Podiumsdiskussion.

Das dritte Septemberwochenende zeigte mit Regen, starken Böen und niedrigen Temperaturen auf, dass es deutlich Richtung Herbst geht. Bei der zweitägigen Hausmesse und dem Klimaschutztag bei Taglieber Holzbau in Oettingen spielte das Wetter keine Rolle. Das Unternehmen bot in den großzügigen Hallen und Firmengebäuden genügend Platz und Schutz vor den Wetterkapriolen, um den interessierten Besucherinnen und Besucher ein informatives und kurzweiliges Programm rund um das Thema "Bauen, Sanieren und Wohnen mit Holz" zu präsentieren. Neben der Möglichkeit beim Holzbau live mit dabei zu sein, stellten rund 50 Partnerfirmen und Aussteller ihre Produkte aus. Weiter lockten Fachvorträge und Workshops. Für Kinder gab es mehrere Stationen mit tollen Attraktionen.

Höhepunkt am Samstagabend war der deutschlandweite zweite Klimaschutztag, den Geschäftsführer Erwin Taglieber mit einer informativen Auftaktveranstaltung nach Oettingen holte. Dafür begrüßte er Gäste aus Politik und Wirtschaft und wies gezielt auf die zentrale Bedeutung des klimaschützenden Holzbaus hin. Annette Hafner (Ruhr-Universität Bochum), Expertin in Sachen ressourceneffizientes Bauen, konnte für einen Vortrag rund um das Thema "Nachhaltiges Bauen mit Holz" gewonnen werden. Der Abend endete mit einem weiteren Vortrag zum Thema Nachhaltigkeitszertifizierung am Beispiel Wohnpark "Grüner Leben" mit Christine Manz und Erwin Taglieber sowie einer Podiumsdiskussion.