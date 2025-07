Open-Air-Konzert des Oettinger Bachorchesters begeistert mit Meisterwerken der Klassik

Deutlich über 550 Besucherinnen und Besucher zeigten dem Vorsitzenden des Kuratoriums Residenzkonzerte Oettingen, dem musikalischen Leiter und Dirigenten des Bachorchester Open-Air, Günter Simon, wie gut diese schon fast zur Tradition gewordene Konzertreihe unter freiem Himmel angenommen wird. Man würdigt neben dem stilvollen Ambiente vor allem die musikalische Auswahl und die Qualität, mit der das Ensemble alle Jahre wieder zu überzeugen weiß.

Bei der Ausgabe 2025, die sich über beinahe bestes Wetter freuen konnte, spielen Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert und Antonin Dvorák die Hauptrolle. Dabei machte die Natur bei Mendelssohns „Hebriden-Ouvertüre“ (op.26) ihrem Schöpfer alle Ehre: nach einer Studienreise nach Schottland konzentrierte sich der Komponist darauf, seine Eindrücke von Meer, Landschaft und Wind in Musik zu fassen. Was ihm mit ebendieser Hebriden-Ouvertüre auch hervorragend gelang. So gut sogar, dass er den Wind bis nach Oettingen brachte - etliche Böen davon brachten das Orchester mächtig ins Schwitzen: sie mussten neben ihren Instrumenten vor allem auch Notenblätter und -ständer samt Wäscheklammern beherrschen. Was ihnen, allen Widerständen zum Trotz, hervorragend gelang.

Oettinger Publikum ist begeistert

Bei Schuberts „Unvollendeter“ (Sinfonie h-Moll D759) legte sich der Wind etwas, nur Günter Simons Partitur stand weiterhin ständig im Wind. Er nahm es mit Humor und beeindruckendem Geschick. Ob Schuberts „Unvollendete“ wirklich unvollendet war, weiß man bis heute nicht. Es gibt zahlreiche Gerüchte darüber, unter anderem, dass ein Entre’acte (eine Zwischenaktmusik) aus Schuberts Bühnenmusik zu Rosamunde ursprünglich das Finale der Sinfonie war. Jedenfalls war es die letzte seiner acht Sinfonien und wie alle anderen musste sie lange darauf warten, öffentlich gespielt zu werden.

Erst am 17. Dezember 1865, 37 Jahre nach Schuberts Tod und heute vor 160 Jahren dirigierte Johann Herbeck in Wien die Uraufführung. Dem Oettinger Bachorchester gelang eine wunderbare Würdigung des Werkes, dessen Schöpfer Zeit seines kurzen Lebens im Schatten Beethovens gestanden war. Nach der Pause begeisterte das Orchester mit Antonin Dvoráks Sinfonie e-Moll op. 95 „Aus der neuen Welt“. Wie der Name schon sagt, entstand das Werk in den USA. Dorthin zog der Komponist 1892, um am New Yorker National Conservatory of Music die Stelle des Direktors anzutreten. Seine neunte Sinfonie entstand unter dem Eindruck des fremden Landes, mit seiner für europäische Verhältnisse ungewohnten Größe. Und tatsächlich glaubt man, die Prärie zu sehen und die Weite der Landschaft in jedem Ton zu spüren. Besonders das Largo wusste das Orchester unglaublich gefühlvoll zu interpretieren, die Oboe schwebte getragen über der Szenerie. Nach dem furiosen Schluss großer Applaus und zumeist stehende Beifallsbekundungen des zu Recht begeisterten Publikums. „Die größte Herausforderung war heute das Blättern“, befand der Dirigent in seinem Schlusswort und kündigte launig die Zugabe an. „Wir sind nicht in Wien, es ist nicht der 1. Januar …“ Folglich: „Radetzky Marsch“ und ein restlos zufriedenes, fröhlich mitklatschendes Auditorium. (AZ)