Streik bei Oettinger wird bis Ende der Woche fortgesetzt

Die Streiks bei der Oettinger Brauerei werden fortgesetzt. Anfang dieser Woche hatte die Gewerkschaft „Nahrung Genuss Gaststätten (NGG)“ in den Betriebsstätten in Oettingen, Mönchengladbach, Braunschweig und Walldorf zunächst für 48 Stunden zum Streik aufgerufen. In Oettingen verlängert die NGG den laufenden Streik bis Freitag, den 29. August, 24 Uhr, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Hintergrund sei die konsequente Weigerung der Brauerei, eine branchenübliche Lohnerhöhung zu zahlen und die Arbeitszeiten unverändert zu lassen.

Auch bei der dritten Tarifverhandlung am 21. August sei Oettinger-Geschäftsführer Stefan Blaschak bei seiner kompromisslosen Linie geblieben: „Er legte ein mageres Lohnangebot vor und hielt an seinem Katalog zur Streichung tariflicher Leistungen fest. Unterm Strich würde dies für die Beschäftigten mehr Arbeitsbelastung und ein Minus im Geldbeutel bedeuten“, heißt es in der Mitteilung der NGG.

NGG kritisiert Oettinger-Geschäftsführer Blaschak

„Die Forderungen von Herrn Blaschak verschärfen die Probleme der Brauerei, statt sie zu lösen“, kritisiert Laura Schimmel, Geschäftsführerin der NGG-Region Schwaben. „Denn längere Arbeitszeiten führen nachweislich zu sinkender Produktivität und zu höherer Unfallgefahr. Dadurch wird keine einzige Getränkekiste mehr verkauft, sondern nur die Gesundheit der Beschäftigten gefährdet.“

Auch andere Brauereien hätten mit einem herausfordernden Marktumfeld zu kämpfen. Die NGG-Tarifverträge sorgten dafür, dass der Wettbewerb nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Diese Ordnungsfunktion der Tarifverträge sei fester Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland.

Getränkehersteller Oettinger beschäftigt rund 850 Personen

„Wir laden Herrn Blaschak ein, mal eine Woche in Wechselschicht an der Abfüllmaschine zu arbeiten oder Bier auszufahren“, schlägt Schimmel vor. „Danach wird er seine Forderungen nach längeren Arbeitszeiten und dem Streichen von Entlastungstagen sicher überdenken.“ Die Oettinger Brauerei betreibt drei Braustätten in Deutschland: den Stammsitz in Oettingen (Bayern) und Brauereien in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) und Braunschweig (Niedersachsen), sowie ein Logistiklager in Walldorf.

Trotz Absatzrückgang schrieb das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 schwarze Zahlen. Das Produktsortiment umfasst Biermarken im Preiseinstiegssegment sowie Limonaden, Fassbrausen und Eistees unter Eigen- und Handelsmarken wie „5,0“, „JoyBräu“, „Glorietta“ oder „Karmeliter“. Angesichts einer stagnierenden Inlandsnachfrage investiert die Brauerei verstärkt in alkoholfreie Getränke. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt deutschlandweit 850 Beschäftigte und konnte sich in der Vergangenheit durch hohe Effizienz, Direktvertrieb mit eigenem Fuhrpark und minimale Werbekosten als eine wirtschaftlich stabile Großbrauerei in Deutschland behaupten, so die NGG. (AZ)

