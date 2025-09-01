Tarifkonflikt bei Oettinger: Gewerkschaft bietet Schlichtung an

Die Gewerkschaft NGG wird die Arbeitskampfmaßnahmen bei der Brauerei Oettinger unterbrechen und hat der Arbeitgeberseite eine Schlichtung angeboten. Das teilt NGG in einer Pressemitteilung mit. Die Beschäftigten hätten mit der Frühschicht am Montag ihre Arbeit wieder aufgenommen.

NGG-Verhandlungsführer Tim Lubecki: „Wir wollen diesen Tarifkonflikt schnell lösen und vermuten ein ähnliches Interesse bei der Geschäftsführung. Daher erwarten wir die unverzügliche Aufnahme der Schlichtungsgespräche in den nächsten Tagen.“ Doch Lubecki sagt auch klar, was andernfalls droht: „Sollten wir bis Ende der Woche keinen Durchbruch haben, werden wir ab dem 8. September die Arbeitskampfmaßnahmen wieder aufnehmen und zur Urabstimmung aufrufen.“

Icon Galerie 132 Bilder Bei Oettinger Getränke wurde die ganze Woche gestreikt. Hier gibt es Bilder von der Demonstration am Freitag.

Die Oettinger Brauerei weigert sich der NGG zufolge bisher, eine branchenübliche Lohnerhöhung zu zahlen und will tarifliche Leitungen streichen. Unterm Strich würde dies für die Beschäftigten mehr Arbeitsbelastung und ein Minus im Geldbeutel bedeuten, argumentiert die Gewerkschaft. In der vergangenen Woche hatten die Oettinger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb gestreikt, in Oettingen gab es am Freitagnachmittag eine Demo und eine Kundgebung.

„Die Forderungen der Arbeitgeberseite verschärfen die Probleme der Brauerei, statt sie zu lösen“, kritisiert Tim Lubecki. Und weiter: „Denn längere Arbeitszeiten führen nachweislich zu sinkender Produktivität und zu höherer Unfallgefahr. Dadurch wird keine einzige Getränkekiste mehr verkauft, sondern allein die Gesundheit der Beschäftigten gefährdet. Auch andere Brauereien haben mit einem herausfordernden Marktumfeld zu kämpfen. Die NGG-Tarifverträge sorgen dafür, dass der Wettbewerb nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Diese Ordnungsfunktion der Tarifverträge ist Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland.“ Trotz Absatzrückgang habe das Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren schwarze Zahlen geschrieben.