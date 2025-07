Streik bei Oettinger: Brauerei-Angestellte legen Arbeit erneut nieder

Bei Oettinger wurde gestreikt: Von vergangenen Montag um 14 Uhr bis Dienstag zur selben Uhrzeit legten die Mitarbeiter der Brauerei ihre Arbeit nieder. Auch die Logistik beteiligte sich am erneuten Warnstreik, sodass kein Lkw Bier ausgeliefert habe, wie die schwäbische NGG-Gewerkschaftsführerin Laura Schimmel am Dienstag berichtete. Auf dem Werksgelände hatten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstagmittag bei Leberkäse, Eis und Rockmusik zu einer Kundgebung versammelt. Grund für den Streik ist, dass sich Gewerkschaft und Arbeitgeber beim Haustarifvertrag nicht einig werden. Die Mitarbeiter fordern unter anderem höhere Löhne.

