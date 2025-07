Oettinger schließt Produktion in Braunschweig: So viele Mitarbeiter verlieren ihren Job

Oettinger schließt die Produktion am Standort in Braunschweig. Das teilt der Getränkehersteller am Montag mit. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Herstellung und Abfüllung seien davon betroffen. Unter Vorbehalt der Zustimmung des Betriebsrats sollen sie in eine Transfergesellschaft überführt und damit zum Zweck der beruflichen Neuorientierung befristet weiterbeschäftigt werden, heißt es in der E-Mail weiter. Teile der Logistik sowie die Materialwirtschaft sollen in Braunschweig bestehen bleiben.

Hauptgrund für die geplante Produktionsverlagerung sei die kontinuierlich sinkende Auslastung der Anlagen, erklärt CEO Stefan Blaschak: „Seit Jahrzehnten geht der Bierausstoß in Deutschland zurück. Bei Oettinger Getränke ist der Absatz mittlerweile auf ein Niveau von vor über 20 Jahren gesunken. Damals jedoch gehörten zwei unserer aktuell drei Werke noch nicht in unsere Unternehmensgruppe. Ein Abbau unserer hauseigenen Überkapazitäten ist unvermeidlich.“ Blaschak will aus der Oettinger Brauerei ein innovatives Getränkeunternehmen machen. Um die Lücke des Bierrückgangs in Deutschland zu füllen, setzt das Unternehmen auf das Exportgeschäft und bringt immer wieder neue Produkte, vor allem Functional Drinks, auf den Markt: Protein Soda, alkoholfreies Bier mit Zusätzen, ballaststoffhaltige und zuckerreduzierte Limo, aber auch Ready-to-Drinks wie Vodka Energy und Whisky Cola.

Oettinger entlässt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

„Wir sind dadurch zwar seit Kurzem trotz insgesamt gesunkenen Absatzes endlich wieder rentabel. Um aber unser Versprechen an die Verbraucher – beste Qualität zum fairen Preis – auch noch in den kommenden Jahren halten zu können, müssen wir uns schlichtweg den Marktgegebenheiten anpassen. Und zwar nicht erst wieder dann, wenn es fast zu spät ist. Sondern schon heute, geplant und selbstbestimmt“, sagt Blaschak. Die Entscheidung, Kapazitäten gerade in Braunschweig zurückzubauen, sei dabei alles andere als leichtgefallen: „In Braunschweig hat man es immer perfekt verstanden, über alle Gebindearten hinweg mit der Komplexität unseres Portfolios zuverlässig umzugehen. Allerdings sind die Anlagen dort älter als an den anderen Standorten und hätten zeitnah einer umfassenden Generalüberholung bedurft. Die wirtschaftliche Richtigkeit dieser Entscheidung mindert jedoch in keiner Weise die Konsequenzen, die wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Braunschweig zumuten. Wir wären froh, mit der Transfergesellschaft eine solide Überbrückungsphase anbieten zu können.“

Die Produktionsverlagerung gibt Oettinger während der laufenden Tarifverhandlung mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bekannt. Erst in der vergangenen Woche hatte es wieder einen Warnstreik am Standort in Oettingen gegeben.