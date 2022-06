Oettinger Brauerei schließt Standort Gotha und baut Stellen ab

Aufgrund der sinkenden Absatzzahlen schließt die Brauerei Oettinger Teile des Standorts Gotha in Thüringen, auch in Braunschweig sollen Stellen abgebaut werden.

Der blaue Kasten mit dem weißen Logo steht als Symbol stellvertretend für eine der größten Brauereien der Welt. Doch die Oettinger Gruppe strukturiert sich eigenen Angaben zufolge wegen sinkender Absatzzahlen im Biermarkt um. Es werden nicht nur Teile des Standorts im thüringischen Gotha gestrichen. Das Unternehmen will sich auch aus dem Mehrweg-Geschäft zurückziehen. Die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG) sieht darin einen großen Fehler und will sogar mit einer Beraterfirma dagegen vorgehen. Außerdem sollen die mehr als 200 gefährdeten Arbeitsplätze in Deutschland gerettet werden.

Mittwochmittag teilte das Unternehmen die Entscheidung mit, für viele kam sie überraschend: Zum Jahresende 2022 schließt die Brauerei Oettinger teilweise den Standort Gotha. Teile der Produktionskapazitäten und -anlagen werden auf die drei anderen Brauerei-Standorte der Unternehmensgruppe in Deutschland verlagert, darunter der Stammsitz in Oettingen im Landkreis Donau-Ries. Die Stellen in Produktion und Logistik in Gotha werden abgebaut. Am Standort Braunschweig entfallen im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen einige wenige weitere Stellen.

Brauerei Oettinger baut offenbar rund 230 Stellen ab

„Die derzeitige Situation ist sowohl für die Belegschaft als auch für die Gesellschafterinnen und Geschäftsführer schwierig und herausfordernd. Wir sind aber davon überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens nur dann gestalten können, wenn wir uns jetzt gemeinsam auf unsere Stärken konzentrieren“, wird Brauerei-Chefin Pia Kollmar in einer Mitteilung zitiert. „Wir glauben fest an unser Geschäftsmodell und werden in unserem seit 1731 familiengeführten Unternehmen nach wie vor höchste Brauqualität zu fairen Preisen anbieten.“

Laut Medienberichten sollen rund 230 Mitarbeiter von den Maßnahmen betroffen sein. Die Gewerkschaft übt starke Kritik. Der Firmensitz liegt in Oettingen, weitere Standorte sind neben Gotha und Braunschweig auch Mönchengladbach. (AZ)

