Oettinger Getränke: Mitarbeiter streiken eine Woche

Oettingen

Angebot „ist eine Lachnummer“: Das sagen die Mitarbeiter von Oettinger

Die Fronten zwischen Oettinger Getränke und der NGG in den Tarifverhandlungen sind verhärtet, der Streik wird ausgeweitet. Wie die Mitarbeiter die Lage sehen.
Von Anja Lutz
    Die Gewerkschaft NGG hat zum Streik bei Oettinger Getränke aufgerufen. Am Dienstag fand eine Kundgebung vor den Werkstoren statt. Foto: Anja Lutz

    Dieter Zellinger ist verärgert. Seit 35 Jahren arbeitet er bei Oettinger, aktuell in der Füllerei. „Ich habe damals als Fahrer angefangen. Wir haben zum Teil fünf Tage lang zwölf Stunden gearbeitet und samstags zusätzlich sechs Stunden. Und als Dank wird uns jetzt alles gestrichen“, sagt er. Er ist einer der Oettinger-Mitarbeiter, die am Dienstagnachmittag an der Kundgebung des aktuellen Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen hatte, teilgenommen haben. Auch seine Kollegen sind aufgebracht.

