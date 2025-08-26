Angebot „ist eine Lachnummer“: Das sagen die Mitarbeiter von Oettinger

Dieter Zellinger ist verärgert. Seit 35 Jahren arbeitet er bei Oettinger, aktuell in der Füllerei. „Ich habe damals als Fahrer angefangen. Wir haben zum Teil fünf Tage lang zwölf Stunden gearbeitet und samstags zusätzlich sechs Stunden. Und als Dank wird uns jetzt alles gestrichen“, sagt er. Er ist einer der Oettinger-Mitarbeiter, die am Dienstagnachmittag an der Kundgebung des aktuellen Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen hatte, teilgenommen haben. Auch seine Kollegen sind aufgebracht.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86732 Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

NGG Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis