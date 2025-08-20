Droht längerer Streik bei Oettinger? Verhandlungen gehen Donnerstag weiter

Die Verhandlungen zwischen Oettinger Getränke und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gehen an diesem Donnerstag weiter. Wie berichtet, war es zuletzt zu keiner Einigung gekommen. Während die Gewerkschaft ein Lohnplus von 6,6 Prozent fordert, will die Arbeitgeberseite nach Angaben der NGG nicht nur eine Nullrunde, sondern zusätzlich die Arbeitszeit verlängern oder auch eine bezahlte Pause abschaffen. Bereits Anfang Juli gab es im Werk in Oettingen einen Warnstreik, Mitte Juli wurde schließlich 24 Stunden lang gestreikt. Kein Bierlaster habe den Hof mehr verlassen, teilte die NGG mit.

Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Tim Lubecki, sagte auf Anfrage unserer Redaktion, im Werk in der Residenzstadt arbeiteten viele ganz alteingesessene Kollegen, einige seien Nebenerwerbslandwirte. Die Beschäftigten wollten nicht zwei Stunden länger arbeiten, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Man habe gehofft, mit dem offenen Brief direkt an Pia Kollmar etwas zu erreichen. Kollmar ist die Vorsitzende des Unternehmensbeirats und Mehrheitsgesellschafterin. Für den Fall, dass es wieder keine Einigung geben sollte, kündigt Lubecki „längere Arbeitskampfmaßnahmen“ an: „Die Kollegen sind bereit.“

Vonseiten des Unternehmens teilte Natalie Bajon, Leiterin der Unternehmenskommunikation, mit, man wolle sich vor den Gesprächen nicht zum Thema äußern.