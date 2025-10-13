Das ist im kommenden Jahr im Oettinger Heimatmuseum geplant

Mit dem Herbst wirft das kommende Jahr bereits seine Schatten voraus. Barbara Heinrich, Leiterin des Oettinger Heimatmuseums, hat in der vergangenen öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bau-, Verkehr- und Umweltangelegenheiten erläutert, was 2026 und 2027 geplant ist.

Noch bis 11. Januar läuft die aktuelle Ausstellung „Das Maß der Dinge“. Im Februar wird es dann wieder das Format „Hand aufs Herz geben“, erläutert Heinrich, bei dem Kunsthandwerker von Freitag bis Sonntag besondere Stücke für den Valentinstag anbieten. Anschließend planen die Film- und Fotofreunde eine Sonderausstellung zum Jubiläum, so Barbara Heinrich weiter.

Anfang Mai startet dann die Sonderausstellung „Imperium im Kleinen“, in der es um das römische Oettingen und sein Umfeld gehen soll. Anhand von Forschungsberichten, aber vor allem anhand von Funden und Objekten soll ein Bild der raetischen Provinz gezeichnet werden, wie sie sich während der römischen Kaiserzeit darstellte. „Es wird unter anderem um den Forschungsstand zum Kastell Munningen und verschiedene Villen gehen. Wir wollen hier viele verschiedene Fäden zusammen führen“, erläutert Heinrich. Im Herbst werde es keine zweite Ausstellung geben, denn man sei mitten in der Sammlungsrevision, die die Kräfte immens binde, sodass man keine zweite größere Ausstellung 2026 schaffe. Für „Imperium im Kleinen“ werde es aber ein größeres Begleitprogramm geben. So plane man etwa Vorträge, Exkursionen, Kinderveranstaltungen oder ein Ferienprogramm.

„Gastspiel“ für 2027 im Oettinger Heimatmuseum geplant

2027 soll dann die Reihe „Kunst im Heimatmuseum“ weitergeführt werden. Die nächste Version im Februar 2027 heißt „Gastspiel“, sagt Barbara Heinrich. „Künstler, die bei ,Heimspiel‘ ausgestellt haben, treten dann als Kuratoren auf“, erklärt die Museumsleiterin. Dafür werde man einen Förderantrag beim Kunstfonds Bayern stellen. Um bis dahin das Budget präzisieren zu können, beschlossen die Räte des Ausschusses, 8500 Euro im Haushalt für diese Maßnahme vorzusehen.