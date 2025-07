Oettinger gibt Produktion in Braunschweig auf: So ist die Stimmung im Rieser Werk

Diese Meldung ließ Anfang der Woche aufhorchen: Oettinger will seine Produktion am Standort Braunschweig schließen. In einer Pressemitteilung teilte der Getränkehersteller am Montag mit, dass 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Herstellung und Abfüllung betroffen seien. Unter Vorbehalt der Zustimmung des Betriebsrats sollen sie in eine Transfergesellschaft überführt und damit zum Zweck der beruflichen Neuorientierung befristet weiterbeschäftigt werden, heißt es weiter. Teile der Logistik sowie die Materialwirtschaft sollen in Braunschweig bestehen bleiben. Was bedeutet dieser Schritt für den Standort Oettingen?

