Im Restaurantbereich des Hotel Krone herrscht an diesem Morgen geschäftiges Treiben. Die Gäste bedienen sich am Frühstücksbuffet, dazwischen laufen Servicekräfte, bringen Kaffee und füllen das Buffet nach. Im Mai haben die ersten Gäste in der Krone übernachtet; mit einem Bürgerfest am Samstag wird sie offiziell eröffnet und der Bevölkerung vorgestellt.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis