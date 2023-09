Mann wird bei Unfall schwer verletzt

Im Neresheimer Stadtteil Ohmenheim kommt es zu einem Unfall. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer gerät auf die linke Spur, auf dem ihm ein Fahrzeug entgegenkommt.

Ein Schwerverletzter und ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr ereignete. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Lkw auf der Schwäbischen Albstraße in Richtung Neresheim, wo er laut Polizeiangaben in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen geriet und gegen den entgegenkommenden Wagen eines 48-Jährigen prallte. Der 48-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. (AZ)