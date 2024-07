Sachbeschädigung in der Mühlgasse: Unbekannter zerkratzt Opel

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag und Sonntag einen in der Mühlgasse geparkten Opel beschädigt. Er zerkratzte die Motorhaube des Wagens so, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. (AZ)

