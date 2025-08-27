Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Opel Insignia in Nördlingen: Unbekannter Fahrer hinterlässt 3000 Euro Schaden

Nördlingen

Unbekannter fährt Opel an und flüchtet

Der Wagen war auf dem Parkplatz „Brandstätter Hof“ geparkt. Der Schaden ist vierstellig.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter hat einen Opel angefahren und einen hohen Schaden verursacht.
    Ein Unbekannter hat einen Opel angefahren und einen hohen Schaden verursacht. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat einen schwarzen Opel Insignia in Nördlingen beschädigt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am Montag, zwischen 19.30 und 22.30 Uhr. Der Wagen stand auf dem Parkplatz am „Brandstätter Hof“ in der Bauhofgasse. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des Opels. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden