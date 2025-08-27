Unbekannter fährt Opel an und flüchtet

Ein Unbekannter hat einen schwarzen Opel Insignia in Nördlingen beschädigt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am Montag, zwischen 19.30 und 22.30 Uhr. Der Wagen stand auf dem Parkplatz am „Brandstätter Hof“ in der Bauhofgasse. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des Opels. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

