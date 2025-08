Geschützt reisen: Diese Versicherungen sind empfehlenswert

Viele freuen sich auf den Beginn der Ferienzeit. Sie verspricht Erlebnisse und Erholung. Doch damit diese Zeit die schönste des Jahres wird, sollten Urlauber, bevor sie ihre Reise antreten, einen kurzen Versicherungscheck durchführen. „Wenn die Reise ins Ausland geht, ist die wichtigste Versicherung die Auslandskrankenversicherung“, informiert Karl Aumiller, Sprecher des Bezirksverbandes Schwaben im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Sie übernimmt die Kosten bei einer Erkrankung außerhalb Deutschlands und kostet circa 20 bis 30 Euro Jahresbeitrag für die ganze Familie.“

Unverzichtbar sei ebenfalls eine private Haftpflichtversicherung, die für Schäden aufkommt, die man unbeabsichtigt anderen zufügt. Diese Versicherung sei meist für einen nur zweistelligen Betrag im Jahr zu haben und schütze vor Ansprüchen anderer - und zwar nicht nur im Urlaub. Sie sollte daher in keinem Haushalt fehlen und einen Deckungsschutz von pauschal mindestens 25 Millionen Euro haben, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Aumiller empfiehlt die „Weiße Karte“

Sollte die Reise mit dem Auto ins Ausland gehen, ist laut Aumiller die Mitnahme der kostenlosen „Weißen Karte“ (früher „Grüne Karte“) sehr empfehlenswert. Sie gelte als internationaler Versicherungsnachweis und nütze nur, wenn sie noch gültig ist. In manchen Ländern sei sie sogar vorgeschrieben und vermeide nach einem Unfall ärgerliche Bürokratie. Dazu packe man am besten auch den ebenfalls kostenlos im Internet erhältlichen „Europäischen Unfallbericht“ mit einer Übersetzungshilfe des jeweiligen Reiselandes ein, der ein genaues Unfallprotokoll ermöglicht, heißt es weiter. „Wegen vieler abweichender Verfahren in anderen Ländern sollte man nach einem Unfall den Zentralruf der deutschen Autoversicherer kontaktieren“, sagt Aumiller. Aus dem Ausland erreiche man diesen unter Tel. 0049-40-300 330 300. Immerhin passierten aufgrund des höheren ortsfremden Reiseverkehrs im Sommer mehr Kfz-Unfälle.

Ein Dutzend Versicherungsverträge können für den Urlaub eine Rolle spielen, aber meist seien nur zwei oder drei wirklich wichtig, heißt es weiter. Zum Beispiel liefere die Hausratversicherung bereits einen Grundschutz, denn ihre Außenwirkung gilt auch bei einem Raubüberfall. Auch eine Rechtsschutzversicherung könne hohe Kosten eines Rechtsstreits abmildern, wenn der teure Urlaub ein juristisches Nachspiel wegen etwaiger Reisemängel haben sollte. Diese Versicherung beschränkt sich ebenfalls nicht auf den Urlaubsaufenthalt und leistet bei Rechtsstreitigkeiten im Alltag, unter anderem auf der Arbeit, im Verkehr oder bei Mietstreitigkeiten. Hat man Fragen zu Details, lässt man sich am besten persönlich beraten.

Experten: Versicherungspakete enthalten oft Unsinn

Zu Angebotspaketen geschnürte spezielle Urlaubsversicherungen enthielten oft Unsinn, heißt es weiter. So ist eine Urlaubshaftpflichtversicherung überflüssig, wenn die Familie schon eine Haftpflichtversicherung hat. Die Reisegepäckversicherung sei nur dann wirklich gut, wenn sie den Wert der gesamten mitgenommenen Habe umfasst. (AZ)