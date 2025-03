Obstbäume schneiden: Was man dabei alles falsch machen kann

„Alles, was nach oben wächst, muss abgeschnitten werden. Danach muss man einen Hut durch die Krone werfen können.“ Wer hat diesen Spruch nicht schon gehört? Diese Methode sollte auf keinen Fall generelle Leitlinie sein. Selbst der laienhafte Blick stellt in diesen Tagen oft fest, dass etliche vollendete Werke des Frühjahrsschnitts eher Fragen aufwerfen als beantworten. Zur völligen Verwirrung mag der Umstand beitragen, dass anscheinend kaum zwei Menschen zu finden sind, die in Fragen der Baumpflege übereinstimmen.

