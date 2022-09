Ostalbkreis

vor 18 Min.

Energiekrise: Ostalbkliniken bereiten sich auf den Notfall vor

Plus Für die Krankenhäuser sei es schwierig, Energie zu sparen, teilt der Vorstand der Ostalb-Kliniken mit. Für 2023 rechnet man mit 12 Millionen Euro Energiekosten.

Von Viktor Turad

Klinikvorstand Thomas Schneider hat in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken mit Blick auf den drohenden Gasmangel davon gesprochen, es sei beängstigend, wohin die Reise gehen könnte. Dass die Kliniken auf der Ostalb in großer Not sind, darin war sich das Gremium einig. Daher schloss es sich einmütig dem Hilferuf der Deutschen Krankenhausgesellschaft an und unterstützte eine Resolution unter der Überschrift "Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not!". Diese Farbe gilt auch in anderer Hinsicht: Die ohnehin schon tiefroten Zahlen bei den Krankenhäusern drohen noch dunkler zu werden. Betrug das Defizit im vergangenen Jahr 23,4 Millionen Euro, so könnte es in diesem Jahr zwischen 24 und 26 Millionen liegen.

