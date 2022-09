Energielage macht es Handwerk und Industrie sehr schwer

Im Wirtschaftsgespräch der IHK Ostwürttemberg und der HWK Ulm sprechen Experten von einem Albtraum, aus dem man nicht aufwache.

Unabhängig davon, wie viel Gas künftig über die Pipeline Nordstream 1 geliefert wird: Es wird in jedem Fall eng, die Energieversorgung ist im kommenden Winter nicht gesichert. Dies hat Frank Reitmajer, der Vorstand der EnBW ODR AG, beim 8. Wirtschaftsgespräch der IHK Ostwürttemberg und der Handwerkskammer Ulm in der Hammerschmiede in Königsbronn verdeutlicht. Deutschland und Europa müssten Energiesouveränität erreichen durch mehr Tempo bei der Energiewende.

Die EnBW ODR beliefert die Menschen zwischen Hohenloher Ebene und dem Donauried, zwischen dem Welzheimer Wald und dem Ries mit Energie. Aktuell sind es 185.000 Strom- und 18.000 Gaskunden. 120 Kommunen versorgt sie mit Strom, 71 mit Gas.

IHK-Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler beschrieb die derzeitige Situation als einen Albtraum, aus dem man nicht aufwacht. Dass Industrie und Handwerk vor großen Herausforderungen stehen, machte IHK-Präsident Markus Maier in seiner Begrüßung deutlich. „Letzten Endes steht unser aller Wohlstand auf dem Spiel“, sagte er.

ODR-Vorstand will den Fokus auf Wasserstoff setzen

Reitmajer verwies darauf, dass man in den letzten Jahren Erdgas als eine Brückentechnologie für den Umstieg von fossiler zu erneuerbarer Energie auf dem Weg zur Klimaneutralität eingeschätzt habe, jetzt sei sie hinfällig und es gelte, so schnell wie möglich den aktuellen Energieeinsatz durch Effizienz, Elektrifizierung und erneuerbare Energien sowie Wasserstoff zu ersetzen.

Dass Energie fast unbezahlbar zu werden droht, machte der Redner an Zahlen fest. Demnach steigen die Gas-Preise rasant und könnten sich innerhalb von zwei Jahren verfünfzehnfachen. Welche Preissteigerungen 2023 und 2024 zu erwarten seien, könne man jetzt noch nicht absehen, mehr als 100 Prozent bei einzelnen Versorgern seien möglich.

Auch Strom werde teurer. Reitmajer bezifferte die Steigerung mit dem Zehnfachen im Vergleich zum Januar 2021, die Versorgung sei jedoch gesichert.

Nur 16 Prozent der Primärenergie kommt aus den Erneuerbaren

Der Referent machte auch deutlich, welch große Herausforderung die Energiewende darstellt, um Energiesouveränität und Klimaneutralität zu erreichen. Denn bisher kommt Energie für den Verbrauch von Kraftwerken, Heizungen, Verkehr, Industrie und Sonstigem, also die Primärenergie, nur zu 16 Prozent aus Erneuerbaren, aber zu 26 Prozent aus Erdgas, zu 15,5 Prozent aus Kohle und zu 24 Prozent aus Mineralöl. Ein Umsteuern auf eine Versorgung größtenteils aus erneuerbaren Energien sei nur mit einem riesigen Kraftakt möglich, verbunden mit hohen Kosten und steigenden Preisen, ist Reitmajer überzeugt.

In der von IHK-Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler moderierten Fragerunde sagte der Referent, wenn es tatsächlich zu einer Gasmangellage kommen sollte, werde von oben nach unten abgeschaltet. Zunächst müssten große Industrieunternehmen ihren Gasverbrauch senken, als letzte kämen die eigentlich geschützten Haushalte dran.