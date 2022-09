Ostalbkreis

vor 20 Min.

Das Hallenbad in Bopfingen bleibt im Winter geschlossen

Plus Die Bäderbetriebe senken die Wassertemperatur, die Preise dagegen steigen: Die Energiekrise wird auch in den Hallenbädern auf der Ostalb spürbar.

Von Larissa Hamann Artikel anhören Shape

Weiterhin entspannen in der Therme, Schwitzen in der Sauna oder Toben im Spaßbad? In den kommenden Herbst- und Wintermonaten ist ein Besuch im Hallenbad unter Umständen mit deutlichen Einschränkungen verbunden. So auch für die Badegäste auf der Ostalb. Bisher hat die Bundesregierung infolge des russischen Angriffskrieges nur die erste Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Demzufolge dürfen Hallenbäder vorerst geöffnet bleiben. Trotzdem haben sich einige Gemeinden im Kreis dazu entschlossen, die Einschränkung des Badebetriebs als Stellschraube zu nutzen, Gas in ihrem kommunalen Energiehaushalt einzusparen. Schließung der Saunen, kälteres Wasser oder teurere Eintrittspreise sind das Resultat zahlreicher Diskussionen, damit die Betriebe geöffnet bleiben können. So haben die Gemeinden im Einzelnen über ihre Bäder entschieden:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .