Klinikdialog: Wie lange sollen Landkreisgrenzen noch eine Rolle spielen?

Plus Beim Klinikdialog in Aalen wird eine länderübergreifende Planung gefordert. So wollen die Verantwortlichen die Notfallversorgung gewährleisten.

Bei einem Bürgerdialog, in dem es in der Aalener Stadthalle um die künftige Krankenhausstruktur im Ostalbkreis gegangen ist, ist auch eine kreis- und länderübergreifende Planung ins Gespräch gebracht worden. So lautete eine schriftlich formulierte Frage, warum bei Entfernungen kreisweise gedacht werde, während beispielsweise Bopfingen etwa zwölf Kilometer von Nördlingen entfernt sei. "Warum nach Aalen?", wurde hinzugefügt. Eine andere Anregung ging ebenfalls in diese Richtung. Dabei wurde eine länderübergreifende Planung für Baden-Württemberg und Bayern gefordert. Kreisgrenzen sollten keine so große Rolle spielen, sei auch ihm gegenüber geäußert worden, berichtete der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach.

Notfallversorgung soll rund um die Uhr gewährleistet werden

Die Notfallversorgung muss rund um die Uhr gewährleistet sein und der ländliche Raum darf dabei nicht abgeschnitten werden. Dies waren zwei große Anliegen beim Bürgerdialog. Die Bündelung des medizinischen Angebots könnte ein Vorteil sein, äußerten einige der Teilnehmer, während auch die Sorge artikuliert wurde, mit einem Neubau auf der grünen Wiese würde ein hoher Verbrauch bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen einhergehen.

In der Stadthalle waren nur wenige Stühle aufgestellt, vielmehr wurde an Stehtischen und Stellwänden, die gespickt waren mit Informationen, mit Vertretern der Kliniken diskutiert – und das rund eine Stunde lang sehr intensiv. Die Besucherinnen und Besucher konnten ihre Vorstellungen und Ideen aufschreiben und an den Stellwänden anbringen.

Zum Ausdruck kam beispielsweise der Wunsch aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer gerechten Bezahlung der Pflegekräfte. Es hieß aber auch, die Erwartung, ausreichend Personal für ein Zentralklinikum zu finden, sei unrealistisch angesichts der Arbeitswege und der Schichtdienste. Auf einem anderen Zettel war zu lesen, wenn Kliniken geschlossen würden, steige die Zahl der Pflegekräfte nicht.

Kosten für Verwaltung sollen reduziert werden

Überhaupt war eine deutliche Wertschätzung für deren Arbeit erkennbar, was Gesamtpersonalratsvorsitzender Dieter Zandel erfreut registrierte. Kritisiert wurde jedoch, die Verwaltung sei um eine Chefetage vergrößert worden für Kosten von einer halben bis dreiviertel Million Euro pro Jahr. Erwirtschaften müssten dies die Pflegekräfte. Deshalb: Man solle die Verwaltung reduzieren. Eine weitere Anregung war, in andere Berufe abgewanderte Pflegekräfte wieder zurückzuholen, indem man Attraktivität und Arbeitsbedingungen verbessert, für eine gerechte Bezahlung und für eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie sorgt.

Gefragt wurde, ob bei einem Zentralklinikum Hilfsfristen eingehalten werden könnten. Gefordert wurde, dass der Kreis Träger der Kliniken bleiben müsse und dass sie nicht privatisiert oder Investoren geöffnet werden dürften. Ein weiteres Anliegen war eine schnelle Versorgung im Notfall durch kurze Wege und Rettungswagen. Dies sei besonders bei Schlaganfall und Herzanfall wichtig. Und wenn schon ein Zentralklinikum, dann brauche man einen Rettungshubschrauber für den schnellen Transport von Notfällen.

Ihm gegenüber seien auch Sorgen um den Ärztemangel artikuliert worden, berichtete Personalratsvorsitzender Zandel. Er habe deutlich machen können, dass die 140 geschlossenen Betten hinten und vorne fehlten. Wenn sie dank ausreichendem Personal betrieben werden könnten, würden Stationen "dramatisch" entlastet. Auch eine Informationslücke in Tannhausen habe er schließen können, berichtete Zandel. Denn Patienten aus diesem Bereich mit einem Herzinfarkt würden schon seit Jahren an Ellwangen vorbei ins Ostalb-Klinikum in Aalen gebracht, weil Ellwangen darauf nicht eingerichtet sei.