Landkreis Ostalbkreis

07:48 Uhr

Dem Ostalbkreis könnte die Pleite drohen: "Karren ist schon im Dreck"

Das Defizit der Krankenhäuser bringt den Landkreis Ostalbkreis in finanzielle Probleme.

Plus Der Kämmerer warnt eindrücklich vor der aktuellen Haushaltslage. Doch der Klinikstreik sorgt für Unmut in Ellwangen, man fürchtet eine Spaltung des Landkreises.

Von Viktor Turad

Die Haushaltslage im Ostalbkreis ist so dramatisch, dass ihm das Geld auszugehen und die Pleite droht. Dieses Schreckensszenario hat Kämmerer Karl Kurz im Bildungs- und Finanzausschuss des Kreistags an die Wand gemalt. Kurz sagte: „Der Karren ist schon im Dreck, wir können ihn aber auch noch mit Vollgas gegen die Wand fahren!“ Dies sei kein Drohszenario, unterstützte Landrat Dr. Joachim Bläse seinen Kassenwart. Vielmehr drohe der Ostalbkreis handlungsunfähig zu werden. Hauptursache dafür ist das erwartete 60-Millionen-Euro-Defizit der Kliniken in diesem Jahr.

Kurz hat den Kreisrätinnen und Kreisräten reinen Wein eingeschenkt und ihnen dargelegt, wie sich die finanzielle Lage im vergangenen und diesem Jahr verschlechtert hat. Die Kliniken seien im vergangenen Jahr mit 39 Millionen in die Miesen geraten, während man mit „nur“ 20 Millionen gerechnet hatte. Man habe andererseits beispielsweise bei der Instandsetzung von Gebäuden gespart, damit aber praktisch von der Substanz gelebt. Und man habe etwa im Sozialbereich massive Steigerungen gehabt, die beispielsweise auf das Bundesteilhabegesetz zurückzuführen seien und an denen der Kreis nichts ändern könne. Und der Kreis müsse den Kliniken 100 Millionen leihen, damit diese den Betrieb überhaupt aufrechterhalten können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen