Lebensmittel: Der Notvorrat für alle Fälle

Infos für Verbraucher bietet das Regionalvermarkter-Portal des Ostalbkreises.

Im Ostalbkreis arbeiten jeden Tag mehr als 2000 Landwirtsfamilien auf dem Feld und im Stall, um die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Grundnahrungsmitteln sicherzustellen. Die heimischen Produkte sind in den Hofläden, an den Verkaufsautomaten der Direktvermarkter, auf den Bauern- und Wochenmärkten, aber auch in den Regalen einiger Supermärkte erhältlich. Inzwischen gibt es mehrere Bauernhöfe im Ostalbkreis, bei denen man jederzeit 24 Stunden täglich und sieben Tage in der Woche einkaufen kann. Bürgerinnen und Bürger haben somit auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten zum Beispiel am Wochenende, die Möglichkeit, eine Vielzahl frischer, qualitativ hochwertiger und gesunder Lebensmittel direkt vom heimischen Erzeuger zu erwerben. Ob Frischmilch, Eier, Wurstdosen, Nudeln, Marmelade, Frischfleisch, Backwaren, Kartoffeln, Apfelsaft oder Der gute Brand von der Ostalb, von der Streuobstwiese - das Angebot ist vielfältig. Insbesondere in Pandemiezeiten bietet sich die kontaktlose Rund-um-die-Uhr-Selbstbedienung auf dem Bauernhof an der frischen Luft und abseits großer Menschenansammlungen an.

Persönlicher Notvorrat für zehn Tage

Aber wie sieht es im Krisenfall wie z.um Beispiel bei Hochwasser, Stromausfall, Sturm oder Pandemie mit der Ernährungsvorsorge aus? Zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung im Krisenfall hat die Bundesrepublik Deutschland Grundnahrungsmittel als Notreserve eingelagert. Zusätzlich wird für jeden Bürger ein persönlicher Notvorrat an Lebensmitteln und Getränken für zehn Tage empfohlen. Bedenken sollte man, dass bei einem Stromausfall weder Kühltruhe noch Herd funktionieren. Der Notvorrat besteht deshalb vor allem aus länger lagerfähigen Lebensmitteln, die nicht gekühlt werden müssen. Geeignet sind Trockenvorräte, Konserven, lagerfähiges Obst und Gemüse, Trockenfrüchte und mindestens zwei Liter Trinkwasser pro Person und Tag.

Auf der Seite Verbrauchertipps im Regionalvermarkterportal www.regionalvermarkter-ostalb.de gibt es nützliche Informationen zum Einkauf regionaler Lebensmittel und zum persönlichen Notvorrat. Verbraucherinnen und Verbraucher können auch in Krisenzeiten regional und nachhaltig einkaufen und gleichzeitig die Landwirte der Ostalb unterstützen. (AZ)