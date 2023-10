Frühchen-Station in Mutlangen ist für mindestens ein Jahr gesichert

Bei Risikoschwangerschaften gibt es für Rieserinnen in Augsburg und Mutlangen Anlaufstellen. Zumindest 2024 werden Frühchen im Ostalbkreis weiterbehandelt.

Für die Versorgung von kleinsten Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm ist für Frauen aus dem Ries bei Risikoschwangerschaften außer dem Universitätsklinikum Augsburg zumindest für das kommende Jahr auch das Stauferklinikum in Mutlangen als mögliche Anlaufstation gesichert. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Kliniken Ostalb hervor. Der Grund: Die Krankenkassen haben sich demnach davon überzeugen lassen, dass am Stauferklinikum im kommenden Jahr die Mindestmenge von 25 Frühgeborenen erreicht wird. Ungewiss bleibt damit jedoch, wie es in den kommenden Jahren weitergehen wird.

Vor einem Monat erst hatten Landrat Joachim Bläse und der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Dr. Ulrich Solzbach, wie berichtet, dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass es eng werden könnte mit der Hochrisikogeburtshilfe in der Region. Davon hätte dann auch das Ries betroffen sein können. Denn wie Solzbach damals sagte, habe das Team auch nach Nördlingen ausrücken müssen. Auf der Kippe gestanden hatte die Neonatologie auf der Ostalb wegen der Anhebung der Mindestmenge von bislang 14 Level-1-Kindern pro Jahr auf übergangsweise 20 Kinder im Jahr 2023 und 25 Kinder ab dem Jahr 2024. Die Mindestmenge wird jeweils vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem bundesweit höchsten Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, festgelegt.

Krankenkasse bezweifelt die Zahl von 25 Kindern

Level 1 bedeutet, dass Schwangere mit erwartetem Frühgeborenen mit voraussichtlichem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm vor der 29. Schwangerschaftswoche oder bei erwartbarer intensivmedizinischer Versorgung in der Klinik behandelt werden. Im Bereich Neonatologie gilt ab dem kommenden Jahr die jährliche Mindestmenge von 25 Level-1-Kindern. Allerdings hatten die Krankenkassen ursprünglich die Prognose der Kliniken Ostalb von 25 zu erwartenden Level-1-Kindern in Zweifel gezogen. Nachdem diese laut Pressemitteilung ihre Begründung weiter untermauert hatten, hätten die Kostenträger mitgeteilt, dass nunmehr keine Zweifel mehr an der Prognose bestünden. Damit können am Stauferklinikum zumindest im Jahr 2024 Früh- und Neugeborene aufgenommen und versorgt werden.

Bereits früher hat der G-BA eine Erhöhung der Mindestmenge angestrebt. Mindestmengen seien in medizinischen Bereichen nicht unüblich, teilen die Kliniken Ostalb mit. Der Gesetzgeber habe diese in vielen Disziplinen vorgegeben, etwa beim Gelenkersatz von Knie- oder Hüftgelenken oder in der Frauenheilkunde bei Brustoperationen.

Babys können oft aus Personalmangel nicht aufgenommen werden

Wie es in den kommenden Jahren mit der Versorgung der Frühgeborenen weitergeht, ist indes unklar. Für eine Betreuung in der Periphere spricht aus Sicht der Verantwortlichen der Kliniken Ostalb sowohl die wohnortnahe Versorgung als auch die Tatsache, dass die Unikliniken die Level-1-Versorgung alleine vermutlich nicht leisten könnten. Denn auch bei den Maximalversorgern sei der Personalmangel so groß, dass nicht alle Kinder aufgenommen werden könnten.

Info: Level-1-Zentren werden von anerkannten Neonatologen und ärztlichen Geburtshelfern geleitet und haben eine räumlich miteinander verbundene Entbindungsstation, Operationssaal und eine Neugeborenen-Intensivstation mit mindestens sechs Plätzen. Sie verfügen unter anderem über ständige Arztbereitschaft und einen Neugeborenen-Notarzt für die Nachbarabteilungen. Besondere Risikoschwangerschaften wie Mehrlingsschwangerschaften ab drei Kindern sollen nur in Level-1-Zentren entbunden werden.