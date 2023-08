Ostalbkreis

Ostalbkreis entscheidet sich für großes Klinikum in der Mitte

Plus Zwei Grundversorger in Mutlangen und Ellwangen sowie ein haus- und fachärztliches Gesundheitszentrum in Bopfingen sollen folgen. Über einen holprigen Weg.

Mit überwältigender Mehrheit hat der Kreistag dem Klinikkonzept der Kreisverwaltung und des Klinikvorstands zugestimmt. Es sieht einen Regionalversorger, also ein Zentralklinikum, in der Mitte des Kreises und zwei Grundversorger in Mutlangen und Ellwangen sowie ein haus- und fachärztliches Gesundheitszentrum in Bopfingen vor. Als einziger dagegen stimmte der frühere Gmünder Oberbürgermeister Wolfgang Leidig ( SPD), der darin eine Schwächung für Gmünd und Ellwangen und damit für den ganzen Kreis sah. Er wollte stattdessen zwei gleich starke Häuser in Mutlangen und Aalen. Als einziger enthielt sich der frühere Ellwanger OB Karl Hilsenbek ( Freie Wähler) der Stimme. Er hätte eine Fusion der Häuser in Mutlangen und Aalen mit einem Standort in der Mitte des Kreises und einen Grund- und Regelversorger in Ellwangen vorgezogen.

Landrat Joachim Bläse gab zum Auftakt als Leitschnur vor: „So viel dezentral wie möglich, so viel zentral wie nötig.“ Es gehe um den Versorgungsauftrag für den gesamten Kreis und dabei sei nicht gleichgültig, wo der Regionalversorger stehe. Denn kein Teil des Kreises dürfe von hochqualitativer Medizin abgeschnitten werden. Der jetzt anstehende Beschluss komme weder zu früh noch überraschend, denn auch hier gelte, wer zu spät komme, den bestrafe das Leben „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, es ist unsere allerletzte Chance“, mahnte Bläse. Den Bürgerinnen und Bürgern sei Qualität wichtig und da könne der Kreis nicht in der dritten Liga spielen. Für den Kreis gehe es aber nicht nur um die Finanzen, er habe auch ein riesiges demografisches Problem und das Personal sei ein rares Gut.

