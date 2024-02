Ostalbkreis

vor 17 Min.

Ostalbkreis: Zentralklinikum auf der Gemarkung Essingen?

Plus Spätestens am 5. März soll die Standort-Frage für das neue Zentralklinikum im Nachbarlandkreis geklärt sein. Warum Essingen aktuell als Favorit gilt.

Von Viktor Turad

Das künftige Zentralklinikum könnte auf der Gemarkung Essingen, also am geografischen Mittelpunkt des Ostalbkreises, gebaut werden. Mit diesem Vorschlag geht Landrat Dr. Joachim Bläse in die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken am Montag. Der Kreistag soll später endgültig entscheiden.

Grundlage des Verwaltungsvorschlags ist das Endera-Gutachten, das zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Essingen sowohl der beste als auch der kostengünstigste Standort ist. Der Neubau wird nämlich mit Kosten von 606 Millionen Euro veranschlagt, während die von Aalen ins Spiel gebrachte Kombilösung am Ostalb-Klinikum Endera zufolge auf 649 Millionen Euro kommen würde. Damit unterscheiden sich die Zahlen deutlich von denen, über die bisher gesprochen worden ist. Demnach hätte, wie es aus Aalen geheißen hatte, das 612 Betten umfassende Klinikum auf der grünen Wiese 600 bis 650 Millionen Euro gekostet, die Kombilösung wäre für rund 200 Millionen Euro weniger zu haben gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen