Ostalbkreis

16:34 Uhr

So soll es mit den Kinderkliniken im Ostalbkreis weitergehen

Aktuell gibt es im Ostalbkreis die zwei Kinderkliniken in Mutlangen und Aalen. Mehr als 100.000 Menschen fordern in einer Petition, dass dies so bleibt.

Von Viktor Turad

Mehr als 100.000 Menschen haben inzwischen im Internet die Petition „Rettet die Kinderkliniken im Ostalbkreis“ unterschrieben. Das Ziel sind 150.000 Unterschriften. Die Petition setzt sich für eine gesicherte Gesundheitsversorgung ein. Kinderärzte unterstreichen, dass Kinderkliniken lokal verfügbar sein müssen. Gestartet hat die Aktion Mitte Januar der Aalener Kinderarzt Thilo Heising mit der so nicht richtigen Aussage, es gebe konkrete Pläne für eine bevorstehende Zusammenlegung der beiden Kinderkliniken in Mutlangen und Aalen an nur einem Standort.

Tatsächlich gab es lediglich den inzwischen zurück gezogenen Antrag der Kreistagsfraktion der Grünen in den Haushaltsplanberatungen im Dezember, die Kliniken zusammenzulegen. „Wir haben mit unserem Vorstoß Ängste, vor allem bei den Eltern ausgelöst“, bedauerte deren Vorsitzender Volker Grab und räumte im Rückblick selbstkritisch ein, dass die Fraktion mit diesen Reaktionen hätte rechnen müssen. Damit muss Landrat Dr. Joachim Bläse den Vorstoß auch nicht innerhalb bestimmter Fristen in den Gremien des Kreistags behandeln. Vielmehr bleibt es ihm überlassen, wie mit dem Thema weiter umgegangen wird.

