Weiterer Nachweis der Geflügelpest bei Wildvögeln im Ostalbkreis

Es ist bestätigt, dass die Geflügelpest im Ostalbkreis festgestellt wurde. Das hat Auswirkungen auf die Geflügelhalter in der Region.

Das nationale Referenzlabor Friedrich-Loeffler-Institut Insel Riems (FLI) hat bei einer verendeten Graugans aus dem Ostalbkreis das Virus der Geflügelpest (Aviäre Influenze) H5N1 nachgewiesen. Das gab das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Veterinärwesen des Landratsamtes Ostalbkreis hätten am 24. Februar 2022 eine tote Graugans im Naturschutzbereich des Stausees Stockmühle geborgen. Bei einer ersten Untersuchung durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart wurde bei der Graugans das Virus der Geflügelpest vom Subtyp H5, auch bekannt als Aviäre Influenza, festgestellt. Das Ergebnis wurde am 3. März 2022 durch das FLI bestätigt.

Bei der Geflügelpest handle es sich um eine hochansteckende Tierseuche, die bereits seit Oktober vergangenen Jahres immer wieder in Wildvogelbeständen in Deutschland nachgewiesen werde und in anderen Bundesländern bereits in Hausgeflügelbestände eingeschleppt worden sei. Das FLI schätzt das Risiko weiterer Einträge in Geflügelhaltungen und Vogelbestände durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln als hoch ein. Dieser Nachweis steht nach jetzigen Erkenntnissen eher nicht im Kontext eines größeren Seuchengeschehens, sondern zeigt, dass vielmehr das Virus in der Wildvogelpopulation vorhanden ist, heißt es in der Mitteilung.

Ostalbkreis erlässt Regeln für Geflügelhalter

Zum Schutz der Hausgeflügelbestände ordnet das Landratsamt Ostalbkreis daher an, dass alle Geflügelhalter um den Stausee Stockmühle, einschließlich der Ortsteile Dettenroden, Lindorf und Stockmühle ihr Geflügel aufstallen bzw. in auf vorgegebene Art und Weise umschlossenen Vorrichtungen halten.

Übersicht der Gebiete, in denen Aufstallungspflicht für Geflügel gilt, hier für den Stausee Stockmühle. Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Das Aufstallungsgebot im Umkreis von einem Kilometer um den Bucher Stausee sowie den Ortsteilen Buch, Jagsthausen und Frankenreute aufgrund des bestätigten Geflügelpestnachweis vom 23. März 2021 bestehe weiterhin.

Auf Grundlage der bekannten Rastgebiete für wandernde wilde Wasservögel und der Erfahrungen aus Ausbrüchen der vergangenen Jahre kann die Aufstallungspflicht derzeit so beschränkt werden.

Biosicherheitsmaßnahmen müssen strikt eingehalten werden

Geflügelhalter sind angehalten, die Biosicherheitsmaßnahmen zu optimieren und strikt einzuhalten, um eine Einschleppung des Virus in Nutzgeflügelbestände zu unterbinden. Kontakte zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln sollten unbedingt verhindert werden. Für das gesamte Kreisgebiet gelte, dass noch nicht gemeldete Geflügelhaltungen unverzüglich beim Veterinäramt zu registrieren sind und aufgegebene Haltungen abgemeldet werden müssen.

Auch am Bucher Stausee gilt eine Aufstallungspflicht für Geflügel. Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Sollten Personen tote Wasservögel (zum Beispiel Enten, Schwäne, Reiher), Greifvögel oder Rabenkrähen finden, sollen diese dem Veterinäramt gemeldet werden. Die Jägerinnen und Jäger im Landkreis werden gebeten, ebenfalls vermehrt auf kranke oder verendete Wasservögel im Revier zu achten und diese zu melden. (AZ)