Osterbrunnenfest in Oettingen: Das erwartet die Besucher am Ostermontag

Die Vorbereitungen für die diesjährigen Osterbrunnen in der Residenzstadt Oettingen laufen auf Hochtouren: Grüne Zweige werden geschnitten, Girlanden gebunden, Blumentröge bepflanzt und natürlich die Brunnen dekoriert. Vom Palmsonntag, 13. April, bis zum Sonntag, 27. April, sind die zehn Brunnen der Stadt wunderschön herausgeputzt und laden zu einem österlichen Spaziergang ein. Auch in den Oettinger Stadtteilen Niederhofen, Nittingen, Erlbach und Lehmingen werden die Brunnen österlich dekoriert, so eine Pressemitteilung der Tourist-Information Oettingen.

Höhepunkt ist auch in diesem Jahr das beliebte Osterbrunnenfest, das am Ostermontag, 21. April, stattfindet. Ab 11 Uhr wird auf dem Marktplatz wieder einiges geboten sein: Zahlreiche Hasen erwarten die Besucherinnen und Besucher, denn der Kaninchenzuchtverein Oettingen stellt seine Tiere aus. Am Storchen-Infostand können sich die Gäste rund um die Weißstörche informieren, die besonders gerne in Oettingen nisten. Die Kinder sind eingeladen, bei den Bastelaktionen rund um die Störche teilzunehmen und dürfen sich über eine Überraschung vom Osterhasen freuen.

Osterhasenquiz des Kaninchenzuchtvereins

Der Kaninchenzuchtverein veranstaltet ein Osterhasenquiz, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Für das leibliche Wohl ist bestens mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Die Tradition der geschmückten Osterbrunnen wird um 13 Uhr bei einer öffentlichen Osterbrunnenführung erklärt (Treffpunkt: Marktplatzbrunnen). Alle Besucherinnen und Besucher, die in diesem Jahr auf eine ganz besondere Nester-Suche gehen wollen, sind bei der unterhaltsamen Storchenführung richtig, die um 14 Uhr am Schlossplatz (Eingang Hofgarten) startet. Für beste Unterhaltung sorgt unterdessen die Jugendkapelle Oettingen am Marktplatz, die ein Standkonzert ab 14 Uhr spielt. Ab 15.30 Uhr begeistert die Kinder- und Jugendtanzgruppe SVN-E Dancers das Publikum mit einer Showeinlage.

Zur inneren Einkehr lädt der Meditationsspaziergang zur Siegenhofener Kapelle und zum Jüdischen Friedhof um 16 Uhr ein (Treffpunkt: Marktplatzbrunnen). Für Rätselfreunde gibt es in diesem Jahr ein besonderes Quiz: Sie können typische Begriffe der Rieser-Mundart erraten und tolle Preise gewinnen (zum Beispiel Kabarettkarten, Genüsse im Museumshof, Jahreskarten für das Heimatmuseum und mehr). Die Teilnahmecoupons und weitere Information gibt es am Osterbrunnen im Heimatmuseumshof. (AZ)