16-Jähriger stirbt bei Unfall auf der B466 bei Ostheim

Ein 19-Jähriger überholt einen Lkw auf der Bundesstraße 466 und übersieht einen 16-jährigen Motorradfahrer. Es ereignet sich ein tragischer Verkehrsunfall.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 466 bei Ostheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen abgespielt. Ein 16-jähriger Motorradfahrer erlitt hierbei tödliche Verletzungen, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Der Autofahrer (19 Jahre) war die Bundesstraße von Ostheim kommend in Richtung Westheim unterwegs. Kurz nach Ostheim überholte er einen vor sich fahrenden Lastwagen. Er übersah offenbar aus noch nicht geklärter Ursache einen 16-jährigen Motorradfahrer, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Der 16-jährige Motorradfahrer wurde nach weiteren Angaben der Polizei durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Tödlicher Unfall auf der B466 bei Ostheim

Beide Fahrzeuge gerieten unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Brand und mussten durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Der 19-Jährige konnte sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug retten und trug leichte Verletzungen davon.

Die Bundesstraße 466 war an der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis circa 10 Uhr komplett gesperrt. Hierbei wurden die polizeilichen Einsatzkräfte von den freiwilligen Feuerwehren Ostheim, Westheim und Weißenburg-Land unterstützt. Zudem waren neben Kräften des Rettungsdienstes mehrere Notfallseelsorger vor Ort eingesetzt. Die Polizeiinspektion Gunzenhausen führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens. Hierzu wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. (AZ)