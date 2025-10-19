Icon Menü
Parfümdiebstahl Nördlingen: Täter flüchtet trotz Eingreifen des Ladendetektivs

Nördlingen

Mann will Parfüm im Drogeriemarkt stehlen: Ladendetektiv kann ihn nicht stoppen

Der Dieb steckt Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro ein. Schon am Freitag schlug ein Unbekannter in dem Geschäft zu.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann hat versucht, in einem Nördlinger Drogeriemarkt Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro zu stehen.
    Ein Mann hat versucht, in einem Nördlinger Drogeriemarkt Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro zu stehen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    Ein Ladendetektiv hat am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Löpsinger Straße in Nördlingen beobachtet, wie ein etwa 25 Jahre alter junger Mann mehrere Parfüms in seine Jackentasche steckte. Anschließend verließ der Mann den Drogeriemarkt. Als ihn der Ladendetektiv auf den Diebstahl ansprach und an der Jacke packte, schlüpfte der Täter laut Polizeibericht blitzartig aus dieser heraus und flüchtete. Die Jacke samt entwendetem Parfüm im Gesamtwert von rund 540 Euro blieb zurück. Bereits am vergangenen Freitag kam es in diesem Drogeriemarkt zu einem Diebstahl von Parfüm im Wert von 515 Euro. (AZ)

