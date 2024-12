An einem blauen VW Passat, der in der Riomer Straße geparkt war, ist am Freitag, 29. November, der rechte hintere Reifen zerstochen worden. Wie die Polizei mitteilt, gehört der Wagen einer 55-jährigen Frau. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

