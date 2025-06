Radfahrer prallt gegen Lkw - 67-Jähriger schwer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 67-Jährige die K3301 von Kösingen in Richtung Neresheim. Auf Höhe der Kapelle Maria Buch übersah der Radfahrer einen dort parkenden und ordnungsgemäß mit Warnlichten abgesicherten Lastwagen der Straßenmeisterei und fuhr ungebremst hinten auf. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. (AZ)

