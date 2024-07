Rettungshubschrauber muss verletzte Radlerin in Klinik fliegen

Mit einem Rettungshubschrauber musste eine 54-Jährige am Donnerstag nach einem Fahrradunfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau mit ihrem Pedelec vom Schmähinger Weiher in Richtung Kirchberg. Dabei stürzte sie aus bislang ungeklärten Gründen und erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde und mehrere Schürfwunden. Einen Helm trug die Frau während der Fahrt nicht. Da sie nicht mehr ansprechbar war, wurde sie mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma in eine Klinik geflogen. (AZ)

