Warum der Künstler Pépiloué doch nicht mit seiner Schafherde kommt

Eine kurzfristige Änderung im Programm des Stadtmauerfestes 2025 teilt die Stadt Nördlingen mit: Der französische Künstler „Pépiloué“ wird – anders als angekündigt und im bereits gedruckten Programmheft vermerkt – nicht mit seiner Schafherde, sondern mit seinen Gänsen „Holy Geese“ auftreten.

Grund für die Änderung sei die derzeit in Teilen Frankreichs auftretende Tierseuche EHD. Da die Schafe des Künstlers aus einem betroffenen Gebiet stammen, dürfen sie nicht nach Deutschland einreisen. Seine Gänse hingegen eien svon den Einschränkungen nicht betroffen, sodass die beliebten Auftritte dennoch stattfinden können.

Geplant sind folgende Termine:

• Freitag, 12. September, 18.30 Uhr am Brettermarkt,

• Samstag, 13. September, 15.45 Uhr am Marktplatz sowie 18 Uhr in der Salvatorgasse,

• Sonntag, 14. September, 11 Uhr am Brettermarkt und 16.30 Uhr am Marktplatz.

Die Stadt Nördlingen freue sich sehr, dass „Pépiloué“ auch in diesem Jahr das Fest bereichert. Seine außergewöhnlichen Auftritte mit Gänsen sind bereits vom Stadtmauerfest 2022 in bester Erinnerung und versprechen auch diesmal wieder unvergessliche Momente, heißt es abschließend. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!