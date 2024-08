Personalsituation: So geht es der Gastronomie

Seit zwei Wochen gibt´s als Hauptgericht nur noch Pizza: Die Speisekarte in der Pizzeria Calabria ist merklich dünner geworden. Nudelgerichte sucht man dort jetzt vergebens. Der Grund: Personalmangel. „Ich musste vor etwa 14 Tagen dem Koch kündigen“, sagt Inhaberin Ceciila Pizzimenti. Generell habe sie hier kein Glück. „In anderthalb Jahren, die wir jetzt offen haben, habe ich bestimmt schon zehn Köche gehabt“, sagt die Gastronomin. Die Gründe? Bewerbungen von Köchen mit richtiger Ausbildung bekomme sie gar nicht mehr, viele setzten auf Fähigkeiten, die sie sich selbst angeeignet haben. „An den Fachkenntnissen fehlt es dann natürlich. Oder am Wissen über Hygienevorschriften“, sagt Pizzimenti. Manchmal hätten auch Probleme gehabt, sie als jüngere Chefin zu akzeptieren, so die Gastronomin.

