Personenwaggon mit Farbe besprüht: Polizei bittet um Hinweise

Ein Personenwaggon wird am Nördlinger Bahnhof mit bunter Farbe besprüht. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den möglichen Täter.

Der Waggon eines Personenzuges ist am Bahnhof in Nördlingen mit bunter Farbe besprüht worden. Über mehrere Tage hinweg war der Waggon auf einem Nebengleis abgestellt. Am Freitagnachmittag ist der Schaden festgestellt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat die Schmiererei eine Breite von etwa 2, 5 Metern und eine Höhe von etwa 1,5 Metern.

Der Schaden beträgt rund 2500 Euro, da die Säuberung des Waggons aufwendig ist. Weiter bittet die Polizei um Hinweise an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Tel. 09081/2956-0. (AZ)