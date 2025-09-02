Angeschossene Katze: Peta setzt Belohnung aus

Die Tierrechtsorganisation Peta setzt eine Belohnung im Fall zu einer angeschossenen Katze aus. Die Polizei hatte berichtet, dass ein Unbekannter eine Katze in Wechingen angeschossen und schwer verletzt hat. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 22. August, um 18 Uhr, und Mittwoch, 27. August. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Tierquälerei. Unter Telefon 09081/2956-0 nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen Hinweise entgegen.

Auch Peta teilt in einer Pressemitteilung mit, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise auszusetzen, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Personen führen. Auch bei der Tierrechtsorgsanisation könne man sich telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail unter whistleblower@peta.de melden – auch anonym, wie es heißt. (AZ)

