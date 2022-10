Fischerntewoche in Dinkelsbühl

In der Altstadt gibt es einen Fischmarkt, Aquarien und eine Schauteichanlage werden aufgebaut. Zudem findet die "Lange Kulturnacht" statt.

„Blausieden soll man ihn“ hat einst ein verträumter Ratsherr im Mittelalter als Strafe einem Dinkelsbühler Halunken entgegengerufen. Diese Anekdote um die „Blausieder“ hat sich als Dinkelsbühler Markenzeichen bis heute erhalten. Von Samstag, 29. Oktober, bis Sonntag, 6. November, ist es wieder soweit: Die Dinkelsbühler „Blausieder“ laden zu ihrer Fischerntewoche ein.

Dann dreht sich in der Altstadt und darüber hinaus alles rund um den Fisch und noch mehr, denn die diesjährige Fischerntewoche ist mit „Natur, Kultur und Kulinarik“ überschrieben. Die Auftaktveranstaltung ist am Samstag, 29. Oktober, ab 9.30 Uhr mit dem Abfischen des Rothenburger Weihers durch Teichwirt Ralf Scheuermann, moderiert von Christian Baur, Obmann der Weihergemeinschaft Dinkelsbühl. Ab 10.15 Uhr spielt die Blaskapelle Eigner am Altrathausplatz und ab 11.15 Uhr wird die Fischerntewoche offiziell von Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Vorsitzender der Teichgenossenschaft im Landkreis Ansbach, eröffnet.

In Dinkelsbühl werden Aquarien und Schauteiche angelegt

Die Schauteichanlage ist in diesem Jahr rund um den Löwenbrunnen am Altrathausplatz aufgebaut, die Aquarien im Innenhof vom Haus der Geschichte, ein Kunsthandwerkermarkt und Fischmarkt befindet sich auch im Bereich Altrathausplatz und Haus der Geschichte. Dazu lockt Dinkelsbühl am Samstag, 29. Oktober, mit einer „Langen Kulturnacht“. In der Paulskirche wird um 19 Uhr mit der Gesangsklasse der Berufsfachschule für Musik die Kulturnacht unter dem Motto „die Goldenen 20er Jahre“ eröffnet.

Organisiert vom Touristikservice Dinkelsbühl und der Buchhandlung „Buch & Bohne“ werden an verschiedenen Orten in der gesamten Stadt unterschiedlichste Aktionen, Konzerte und Lesungen bis 23 Uhr angeboten. Auch am Sonntag, 30. Oktober, findet der Kunsthandwerkermarkt statt, der Fischmarkt wird über die gesamte Fischerntewoche bis Sonntag, 6. November, angeboten. Abgeschlossen wird die Fischerntewoche mit dem Martini-Jahrmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 6. November.

Weitere Informationen und Anmeldungen zu den Veranstaltungen beim Touristikservice der Stadt Dinkelsbühl unter Telefon 09851/902440.