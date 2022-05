Bürger fordern Tempo 30 für Pfäfflingen

Weil in Pfäfflingen gerast werde, fordern Bürger ein Tempolimit. Doch die Chancen für die Umsetzung sehen eher schlecht aus. Ebenfalls Thema: das Bürgerhaus.

Die Pfäfflinger sind sauer. Durch die Dorfstraße werde viel zu schnell gefahren. Zudem bewegten sich nicht selten schwere Lastwagen durch den Ort, beklagten sie sich nachdrücklich bei der diesjährigen Bürgerversammlung im Gasthaus Götz. Ein Bürger forderte von der Nördlinger Stadtverwaltung als Reaktion darauf, innerorts Tempo 30 anzuordnen und gegebenenfalls den Schwerverkehr auf 7,5 Tonnen Gesamtgewicht zu begrenzen.

Darüber hinaus sorgt die „Parkerei“ entlang der Dorfstraße für Unmut, wenn im Rieser Tanzzentrum Betrieb ist. Dies werde schon seit Jahren seitens der Anwohner bei der Stadt moniert, hieß es. Eine Verbesserung der Situation sei bis dato allerdings nicht eingetreten. Ein Parkverbot sollte deshalb so schnell wie möglich her.

Warum ist Tempo 30 in Pfäfflingen nicht möglich?

Jürgen Landgraf vom Ordnungsamt war an dem Abend wieder einmal derjenige, der die Kritik zurechtrücken musste. Die Ortsdurchfahrt auf 30 Kilometer pro Stunde zu beschränken oder das zulässige Gesamtgewicht für den Lkw-Verkehr zu beschränken, gehe aus rechtlichen Gründen nicht. Tempo 30 wäre unter anderem in Wohngebieten, aus Lärmschutzgründen oder im Bereich von Schulen und Kindertageseinrichtungen möglich, informierte er die Pfäfflinger.

Das Parken an den Straßenrändern und auf Gehwegen sei ohnehin grundsätzlich nicht gestattet, auch ohne Verbotsschild, erklärte Landgraf. Gemacht werde es trotzdem, wie die Praxis zeige – trotz regelmäßiger Kontrollen der Polizei. Die Situation sei auch für die Stadt unbefriedigend, räumte Landgraf ein. Parkmöglichkeiten außerhalb des Ortes zu schaffen, hätten die Bürger vor Jahren abgelehnt.

Bürgerzentrum in Pfäfflingen soll 1,3 Millionen Euro kosten

Ein weiteres Thema des Abends war das geplante neue Bürgerzentrum, welches die Stadt in Kooperation mit der evangelischen Kirche bauen will. Mittlerweile seien die geschätzten Baukosten mit rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt, sagte Oberbürgermeister David Wittner. Das Problem dabei: Trotz der Steigerung wolle die Kirche ihren Kostenanteil nicht entsprechend anpassen. Die Folge davon sei eine Finanzierungslücke, von der bisher nicht klar sei, wie sie geschlossen werden könnte. Der OB und Ortssprecher Gerhard Feldmeier gehen davon aus, dass sich das Projekt deswegen zeitlich verzögern werde, wie sie am Rande der Versammlung gegenüber den Rieser Nachrichten anmerkten.

Im dem neuen Bürgerhaus soll ein Saal für 80 bis 100 Personen entstehen. Außerdem sei das Obergeschoss als Domizil für den Posaunenchor und die Landjugend vorgesehen.

Nahwärmegenossenschaft in Pfäfflingen gegründet

Auf gutem Weg befinde sich hingegen das geplante Nahwärmenetz für den Ort, betonte Stadtrat Günther Wiedemann. Eine Nahwärmegenossenschaft sei inzwischen gegründet und bereits aktiv. Rund 90 Haushalte hätten Interesse an dieser Art der Wärmeversorgung bekundet. Die Anlage werde mit Hackschnitzeln betrieben, so Wiedemann.

Längerfristig plane die Stadt in Pfäfflingen ein neues Baugebiet, wie Stadtkämmerer Bernhard Kugler mitteilte. Infrage komme dafür eine innerörtliche 7500 Quadratmeter große Fläche westlich der Angergwand.

Zur Realisierung stehe zudem eine Radwegverbindung nach Deiningen als Fortsetzung der Trasse Maihingen-Dürrenzimmern-Pfäfflingen an. Der erste Teil der Strecke führe entlang der Mauch bis nach Klosterzimmern und von dort weiter entlang der Kreisstraße. Die Stadt habe sich dafür bei einem Förderprogramm des Freistaates Bayern beworben. „Ob wir zum Zug kommen, entscheidet sich in den nächsten 14 Tagen“, sagte der Kämmerer. Wenn ja, gebe es 80 Prozent Zuschuss.

In Angriff nehmen will die Stadt darüber hinaus die Breitbandversorgung in Pfäfflingen mittels Glasfaser. Im Zuge des Aufbaus des Nahwärmenetzes könnten die entsprechenden Leerrohre mit verlegt werden.

Zu Beginn der Versammlung hatte Oberbürgermeister Wittner die Vorhaben in der Kernstadt vorgestellt und einen Ausblick auf die Finanzsituation der Kommune in den kommenden Jahren gegeben. Allein die Preissteigerungen im Bausektor würden die städtischen Haushalte in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen, machte der OB deutlich.