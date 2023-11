Pfäfflingen

Bürgerhaus und Parken sind Themen in Pfäfflingen

Plus Bei der Bürgerversammlung im Nördlinger Stadtteil geht es auch um den geplanten neuen Treffpunkt. Was Stadtrat Günther Wiedemann ankündigt.

Oberbürgermeister David Wittner wollte die Bürgerversammlung in Pfäfflingen gerade schließen, als sich noch ein Zuhörer zu Wort meldete. Was denn nun mit dem geplanten Bürgerhaus sei, wollte er wissen. Der kurze Hinweis während der Versammlung, dass es keinen neuen Sachstand gebe, war ihm zu wenig.

Stadtrat Günther Wiedemann, der nachdrücklich für ein solches Zentrum im Ort plädiert, verwies in seiner Antwort auf den künftigen Dorf- und Kameradschaftsverein, der möglicherweise die Trägerschaft und den Betrieb eines Bürgerhauses übernehmen könnte. Sobald der Verein sich gegründet habe, werde er mit den Verantwortlichen Gespräche aufnehmen, um entsprechende Optionen auszuloten, kündigte Wiedemann an. Als wichtigsten Aspekt nannte er die Akzeptanz in der Bevölkerung. „Es liegt an den Pfäfflingern, ob sie ein Bürgerhaus wollen oder nicht.“ Aus seiner Sicht wäre eine solche Einrichtung besonders für die Jugend im Ort enorm wichtig. Im kommenden Jahr wolle er das Thema nochmals im Rahmen einer Versammlung mit der Bürgerschaft erörtern.

