Fahrer kommt von Straße in Maisfeld ab und fährt weg

80 Meter eines Maisfeldes werden in Pfäfflingen beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Maisfeld ist in Pfäfflingen beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der bislang unbekannte Fahrzeugführer von Wechingen in Richtung Pfäfflingen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve sei er, so schildert es die Polizei, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und in ein angrenzendes Maisfeld gedriftet. Dabei wurde das Maisfeld auf einer Gesamtlänge von etwa 80 Metern beschädigt. Ohne seine Beteiligung am Unfall anzuzeigen, flüchtete der Fahrzeugführer. Die Unfallzeit wird derzeit auf den Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, eingegrenzt. Die ersten Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/9560. (AZ)

