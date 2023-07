Feldbrand in Pfäfflingen geht glimpflich aus

Ein Feld fängt am Samstagabend in Pfäfflingen Feuer. Doch die Feuerwehren können den Brand schnell löschen.

Ein Feuer ist am Samstagabend im Ries ausgebrochen, konnte glücklicherweise aber schnell eingedämmt werden. Wie die Nördlinger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion schildert, geriet gegen 18.40 Uhr ein Feld in Pfäfflingen in Brand, ein Landwirt hatte das Feuer gemeldet.

Die Feuerwehren aus Pfäfflingen, Dürrenzimmern, Nördlingen, Löpsingen und Wechingen waren vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Ursache des Brandes sei unklar, schildert ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Es hätten etwa 100 Quadratmeter des Feldes gebrannt. Das Heu auf dem Feld sei bereits abgeerntet worden, daher sei es zu keinem nennenswerten Sachschaden gekommen, schildert die Polizei. (jltr)

