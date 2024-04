Pfäfflingen

08:35 Uhr

Großbrand in Pfäfflingen: Feuerwehr muss stundenlang löschen

Ein Brand in Pfäfflingen hat für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt.

In Pfäfflingen bricht in der Nacht auf Samstag ein Feuer in einer Arbeiterunterkunft aus. Es steht eine fahrlässige Brandstiftung im Raum.

Ein Feuer ist kurz vor 1 Uhr nachts im Nördlinger Stadtteil Pfäfflingen ausgebrochen. Erst gegen 5.30 Uhr konnten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle bringen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit. Eine PV-Anlage auf dem Gebäude habe die Arbeit erschwert. Der Schaden liege im mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich, genauer könne dies derzeit nicht beziffert werden, weil das Gebäude nicht betreten werden darf. Feuer in Pfäfflingen könnte durch Heizlüfter ausgelöst worden sein Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei der Brand wohl durch einen Heizlüfter ausgelöst worden. Dieser sei wohl in Bettnähe angeschaltet worden und überhitzt. Aufgrund dessen steht eine fahrlässige Brandstiftung im Raum, die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt vor Ort. Rund 100 Personen mussten evakuiert werden und in einer Notunterkunft untergebracht werden. Zwei Personen wurden leicht verletzt. (jltr)

