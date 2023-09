Kennzeichen gestohlen: Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte reißen das Kennzeichen eines Autos ab. Die Polizei bittet um Mithilfe

Unbekannte haben in Pfäfflingen an einem Audi das hintere Kennzeichen weggerissen und es mitgenommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Sonntag zwischen 1 und 3 Uhr. Die Polizei Nördlingen bittet jetzt um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)