Landwirte halten Mahnfeuer in Pfäfflingen ab

In Pfäfflingen versammeln sich am Donnerstagabend Landwirte zu einem Mahnfeuer. Von einem Symbol distanziert sich einer der Veranstalter.

Zusammen mit weiteren Mitstreitern aus Dürrenzimmern und Löpsingen hat Walter Elz, BBV-Ortsobmann in Pfäfflingen, eine Protestaktion am Donnerstagabend im Nördlinger Ortsteil veranstaltet. Doch auch Landwirte aus anderen Gemeinden und weitere Berufsgruppen seien nach Pfäfflingen gekommen, schildert Elz unserer Redaktion. "Wir wollten einen stillen Protest gegen die Pläne der Ampelregierung machen", sagt Elz, es habe ein Mahnfeuer gegeben, untereinander hätten die Landwirte diskutiert, eine große Ansprache habe es nicht gegeben.

Gummistiefel hängen über dem Pfäfflinger Ortsschild. Foto: Dieter Mack

Er habe auch gesagt, dass man sich anständig verhalten und keine Straßenblockade durchführen soll, und: "Wir haben die Landwirte ausdrücklich darauf hingewiesen, so etwas wie Galgen am Schlepper wollen wir nicht". An einem Ortsschild wurde dennoch eine durchgestrichene Ampel samt zweier an einer Schnur hängenden Gummistiefel befestigt. Davon distanziert sich Elz: "Wir befürworten das nicht, wir wollten einen stillen Protest machen, das passt nicht dazu." Elz spricht von rund 80 Personen, die vor Ort waren, die Polizei von rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Laut den Beamten sei alles friedlich verlaufen. (AZ)

12 Bilder Landwirte protestieren mit Mahnfeuer gegen Sparplan der Regierung Foto: Dieter Mack

Lesen Sie dazu auch