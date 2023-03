Männer geraten in handgreiflichen Streit

In einer Unterkunft für Hilfsarbeiter kommt es zu einer Diskussion zwischen drei Männern, die schließlich mit Ohrfeigen endet. Zwei davon verständigen die Polizei.

Am späten Freitagabend ist es in einer Unterkunft für Hilfsarbeiter in Pfäfflingen zu Streitigkeiten zwischen drei männlichen Personen gekommen.

Die Diskussion zwischen den Männern gipfelte nach Angaben der Polizei in mehreren Ohrfeigen zum Nachteil von zwei Geschädigten. Diese flüchteten aus der Unterkunft und alarmierten die Polizei.

Alle drei Personen standen unter Alkoholeinfluss, was sich bei freiwillig durchgeführten Alkoholtests herausstellte. Gegen eine Person wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. (AZ)