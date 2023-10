Pfäfflingen

Mann mit Freddy-Krueger-Maske stiehlt 100 Euro

So eine Maske soll ein Dieb in Pfäfflingen getragen haben.

Ein Mann mit einer Maske ist am Montagabend in Pfäfflingen unterwegs. Als der Hausherr ihn stellen will, wird er beworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einer Handyhülle sind am Montag gegen 22.15 Uhr 100 Euro gestohlen worden. Das Handy lag auf dem Tisch einer Terrasse auf einem Grundstück in Löpsingen. Aufmerksam wurden die beiden Geschädigten auf den Vorfall durch die Aufzeichnung einer Überwachungskamera, wie die Polizei schildert. Nach Sichtung der Aufzeichnung hörten die beiden Geschädigten plötzlich Geräusche aus einer angrenzenden Scheune. Als sie nachschauten, seien sie auf einen Mann gestoßen, der eine Freddy-Krueger-Maske trug. Dieser habe bei seiner Flucht mit einem länglichen Gegenstand in Richtung des Hausherrn geschlagen, der jedoch noch beiseite springen konnte. Anschließend sei der Täter unerkannt in Richtung Dorfstraße geflohen. Der Täter war den Angaben nach mit einer dunklen Hose und grauem Oberteil bekleidet. Zudem trug er vermutlich Motorradhandschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

