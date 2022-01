Mann verweigert bei Kontrolle Drogenschnelltest

Ein Mann wurde am Mittwochabend in Pfäfflingen kontrolliert. Laut der Polizei wies er Anzeichen für Drogenkonsum auf.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Dorfstraße in Pfäfflingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass der Mann deutliche Anzeichen für Drogenkonsum zeigte.

Bei der Kontrolle in Pfäfflingen verweigerte der Mann den Drogentest

Einen Schnelltest habe der Mann zwar verweigert, aber eine Blutentnahme habe er trotz allem über sich ergehen lassen müssen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann muss mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)